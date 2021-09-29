В Польше зафиксировали рекордное количество нелегалов из Беларуси: почти 500 за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. За прошедшие сутки, 28 сентября, польские пограничники остановили 473 нелегальных мигрантов, которые хотели пересечь границу Польши со стороны Беларуси. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter пограничной службы Польши.
Цитата
"К сожалению, рекорд — вчера, 28 сентября, пограничная служба зафиксировала 473 попытки незаконного пересечения границы из Беларуси в Польшу. Пограничники предотвратили все случаи. Для нас это очень напряженное и тяжелое время", — говорится в сообщении.
Напомним
В конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет задерживать нелегалов, которые пытаются через Беларусь попасть на территорию Европейского Союза. В начале июля в Литве объявили режим общенациональной чрезвычайной ситуации. Позже аналогичный режим на границе с Беларусью ввели Латвия и Польша.
В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры касательно белорусского руководства.
В рамках борьбы с потоком нелегальных мигрантов Литва и Польша начали строительство забора на границе с Беларусью.