В Польше не хватает ветеринаров для борьбы с АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Для борьбы с африканской чумой свиней в Польше не хватает ветеринаров, передает УНН со ссылкой на данные МЭО "Зеленый фронт".
Количество ветеринарных инспекторов в регионах, где присутствует вирус, должно быть удвоено. Так считают в Европейской комиссии.
"Без увеличения штата система биобезопасности может дать сбой", - подчеркивают европейские ревизоры.
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Отмечается, что после относительно тихого периода, АЧС в Польше вновь активизировалась.
"Главное ветеринарное управление зарегистрировало в целом 73 новых случая эпидемии среди диких кабанов в течение недели с 13 по 19 мая, что говорит о почти двукратном увеличении темпов возникновения новых очагов", - говорится в сообщении.
Как писал УНН, АЧС угрожает французским производителям мясных деликатесов.
Кроме того, Германия тоже готовится к возможному проникновению вируса АЧС.
В Украине же справится с вирусом АЧС не могут уже 6 лет подряд. В прошлом году в нашей стране было зафиксировано 145 случаев АЧС, а в этом году - уже более 20.
По мнению депутата Сергея Тригубенко, контроллеры в лице Госпродпотребслужбы неэффективно и непрофессионально противостоят вирусу, и поэтому украинские фермеры продолжают нести миллионные убытки.