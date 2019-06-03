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В Польше не хватает ветеринаров для борьбы с АЧС

В Польше не хватает ветеринаров для борьбы с АЧС

Киев  •  УНН

 • 11163 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. Для борьбы с африканской чумой свиней в Польше не хватает ветеринаров, передает УНН со ссылкой на данные МЭО "Зеленый фронт".

Количество ветеринарных инспекторов в регионах, где присутствует вирус, должно быть удвоено. Так считают в Европейской комиссии.

"Без увеличения штата система биобезопасности может дать сбой", - подчеркивают европейские ревизоры.

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Отмечается, что после относительно тихого периода, АЧС в Польше вновь активизировалась.

"Главное ветеринарное управление зарегистрировало в целом 73 новых случая эпидемии среди диких кабанов в течение недели с 13 по 19 мая, что говорит о почти двукратном увеличении темпов возникновения новых очагов", - говорится в сообщении.

Как писал УНН, АЧС угрожает французским производителям мясных деликатесов.

Кроме того, Германия тоже готовится к возможному проникновению вируса АЧС.

В Украине же справится с вирусом АЧС не могут уже 6 лет подряд. В прошлом году в нашей стране было зафиксировано 145 случаев АЧС, а в этом году - уже более 20.

По мнению депутата Сергея Тригубенко, контроллеры в лице Госпродпотребслужбы неэффективно и непрофессионально противостоят вирусу, и поэтому украинские фермеры продолжают нести миллионные убытки.

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