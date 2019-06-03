У Польщі не вистачає ветеринарів для боротьби з АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Для боротьби з африканською чумою свиней в Польщі не вистачає ветеринарів, передає УНН із посиланням на дані МЕО "Зелений фронт".
Кількість ветеринарних інспекторів у регіонах, де присутній вірус, має бути подвоєна. Так вважають у Європейській комісії.
"Без збільшення штату система біобезпеки може дати збій", - підкреслюють європейські ревізори.
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Зазначається, що після відносно тихого періоду, АЧС у Польщі знову активізувалася.
"Головне ветеринарне управління зареєструвало в цілому 73 нових випадки епідемії серед диких кабанів упродовж тижня з 13 по 19 травня, що говорить про майже двократне збільшення темпів виникнення нових вогнищ", - йдеться у повідомленні.
Як писав УНН, АЧС загрожує французьким виробникам м'ясних делікатесів.
Крім того, Німеччина теж готується до можливого проникнення вірусу АЧС.
В Україні ж впорається з вірусом АЧС не можуть вже 6 років поспіль. У минулому році в нашій країні було зафіксовано 145 випадків АЧС, а в цьому році - вже понад 20.
На думку депутата Сергія Тригубенка, контролери в особі Держпродспоживслужби неефективно і непрофесійно протистоять вірусу, і тому українські фермери продовжують нести мільйонні збитки.