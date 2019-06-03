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У Польщі не вистачає ветеринарів для боротьби з АЧС

У Польщі не вистачає ветеринарів для боротьби з АЧС

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Для боротьби з африканською чумою свиней в Польщі не вистачає ветеринарів, передає УНН із посиланням на дані МЕО "Зелений фронт".

Кількість ветеринарних інспекторів у регіонах, де присутній вірус, має бути подвоєна. Так вважають у Європейській комісії.

"Без збільшення штату система біобезпеки може дати збій", - підкреслюють європейські ревізори.

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Зазначається, що після відносно тихого періоду, АЧС у Польщі знову активізувалася.

"Головне ветеринарне управління зареєструвало в цілому 73 нових випадки епідемії серед диких кабанів упродовж тижня з 13 по 19 травня, що говорить про майже двократне збільшення темпів виникнення нових вогнищ", - йдеться у повідомленні.

Як писав УНН, АЧС загрожує французьким виробникам м'ясних делікатесів.

Крім того, Німеччина теж готується до можливого проникнення вірусу АЧС. 

В Україні ж впорається з вірусом АЧС не можуть вже 6 років поспіль. У минулому році в нашій країні було зафіксовано 145 випадків АЧС, а в цьому році - вже понад 20.

На думку депутата Сергія Тригубенка, контролери в особі Держпродспоживслужби неефективно і непрофесійно протистоять вірусу, і тому українські фермери продовжують нести мільйонні збитки.

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