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В аеропорту Дубліна через АЧС посилили контроль

В аеропорту Дубліна через АЧС посилили контроль

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 травня. УНН. Міністерство сільського господарства Ірландії спільно з митною службою країни посилило контроль в аеропорту міста Дублін. Причина - підвищення ризику проникнення АЧС на територію держави. Про це пише agriland.ie, передає УНН.

"Пасажирам, що прибувають з-за меж ЄС, не дозволяється ввозити м'ясо, молоко та інші продукти тваринництва в особистому багажі. Разом з цим, існують певні винятки щодо сухого дитячого молока, дитячого харчування", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що Ірландія поки "вільна від АЧС".

"Однак лякають темпи поширення захворювання в інших країнах дають підстави вважати, що АЧС в Ірландію можуть привезти через продукти. Це обґрунтовує посилення контролю багажу пасажирів", - пише видання.

Нагадаємо, АЧС загрожує французьким виробникам м'ясних делікатесів.

Крім того, Німеччина теж готується до можливого проникнення вірусу АЧС.

Як писав УНН, в Україні впорається з вірусом АЧС не можуть вже 6 років поспіль. У минулому році в нашій країні було зафіксовано 145 випадків АЧС, а в цьому році - вже понад 20.

На думку депутата Сергія Тригубенка, контролери в особі Держпродспоживслужби неефективно і непрофесійно протистоять вірусу, і тому українські фермери продовжують нести мільйонні збитки.

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