АЧС угрожает французским производителям мясных деликатесов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Французские производители мясных деликатесов "страдают" от роста цен на свинину, связанного с эпидемией африканской чумы свиней (АЧС) в Китае. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Отмечается, что АЧС в Китае не утихает с августа прошло года.
"Заболевание проникло в каждую провинцию материкового Китая. АЧС скосила миллионы животных в стране, побуждая крупнейшего в мире производителя свинины существенно нарастить импорт продукта", - говорится в сообщении.
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АЧС в Китае спровоцировала рост цен на свинину во Франции. Некоторые ингредиенты, используемые для приготовления мясных деликатесов, таких как соусиссон, вареная и вяленая ветчина, подорожали на 30%.
"Такое повышение цен ложится бременем на французских мясопереработчиков, поскольку коммерческие сделки были подписаны ранее, до скачка цен, и теперь мы должны убедить клиентов принять их повышение", — заявил председатель отраслевой ассоциации FICT Бернард Валлат.
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По словам Валлата, около 30% французских производителей мясных деликатесов уже понесли убытки в 2017 году из-за роста цен на сырье, и эта доля, вероятно, останется стабильной в 2018 году.
"Мы ожидаем, что кризис продлится, потому что ситуация не контролируется в Китае, и потребуется время для восстановления запасов", — сказал Валлат.
Напомним, в Украине импорт свинины превышает экспорт в 16 раз.
Вместе с тем, украинцы едят в три раза меньше свинины, чем европейцы. Параллельно, цены на свинину в нашей стране уже выше, чем в Европе. Среди причин ценового бума специалисты называют эпидемию АЧС.
По мнению депутата Сергея Тригубенко, контроллеры, в лице Госпродпотребслужбы, неэффективно и непрофессионально противостоят вирусу, и поэтому украинские фермеры продолжают испытывать миллионные убытки.