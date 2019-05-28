АЧС загрожує французьким виробникам м'ясних делікатесів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Французькі виробники м'ясних делікатесів "страждають" від зростання цін на свинину, пов'язаного з епідемією африканської чуми свиней (АЧС) у Китаї. Про це пише Reuters, передає УНН.
Зазначається, що АЧС в Китаї не вщухає з серпня минуло року.
"Захворювання проникло в кожну провінцію материкового Китаю. АЧС скосила мільйони тварин в країні, спонукаючи найбільшого в світі виробника свинини істотно наростити імпорт продукту", - йдеться в повідомленні.
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АЧС в Китаї спровокувала зростання цін на свинину у Франції. Деякі інгредієнти, що використовуються для приготування м'ясних делікатесів, таких як соусіссон, варена і в'ялена шинка, подорожчали на 30%.
"Таке підвищення цін лягає тягарем на французьких м'ясопереробників, оскільки комерційні угоди були підписані раніше, до стрибка цін, і тепер ми повинні переконати клієнтів прийняти їх підвищення", - заявив голова галузевої асоціації FICT Бернард Валлат.
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За словами Валлата, близько 30% французьких виробників м'ясних делікатесів вже зазнали збитків в 2017 році через зростання цін на сировину, і ця частка, ймовірно, залишиться стабільною у 2018 році.
"Ми очікуємо, що криза триватиме, тому що ситуація не контролюється в Китаї, і потрібен буде час для відновлення запасів", - сказав Валлат.
Нагадаємо, в Україні імпорт свинини перевищує експорт у 16 разів.
Разом з тим, українці їдять у три рази менше свинини, ніж європейці. Паралельно, ціни на свинину в нашій країні вже вище, ніж в Європі. Серед причин цінового буму фахівці називають епідемію АЧС.
На думку депутата Сергія Тригубенка, контролери, в особі Госпродпотребслужби, неефективно і непрофесійно протистоять вірусу, і тому українські фермери продовжують відчувати мільйонні збитки.