АЧС загрожує французьким виробникам м'ясних делікатесів

ukru
16:18 • 3587 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

15:05 • 20893 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

14:14 • 34682 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

11:43 • 29671 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 75856 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 145828 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 165172 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 153353 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 232067 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 159235 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+12°
2.2 м/с
35 %
756 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

Найбільше атак у Курській області: Генштаб оприлюднив карти бойових дій

22 березня, 06:54 • 62511 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 40629 перегляди
Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

Ізраїль відповів авіаударами по об'єктах "Хезболли" на ракетний обстріл з Лівану

10:49 • 44427 перегляди
У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

У Києві помер 7-річний хлопчик після наркозу на прийомі у стоматолога: поліція з'ясовує обставини

11:36 • 41521 перегляди
У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

У Канаді спалахнув вандалізм щодо Tesla

12:51 • 26413 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 149773 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 232071 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 197983 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 183331 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 150440 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

13:53 • 10098 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

13:21 • 11681 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 21325 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 17561 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 40629 перегляди
Актуальне
АЧС загрожує французьким виробникам м'ясних делікатесів

АЧС загрожує французьким виробникам м'ясних делікатесів

Київ • УНН

 • 8925 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. Французькі виробники м'ясних делікатесів "страждають" від зростання цін на свинину, пов'язаного з епідемією африканської чуми свиней (АЧС) у Китаї. Про це пише Reuters, передає УНН.

Зазначається, що АЧС в Китаї не вщухає з серпня минуло року.

"Захворювання проникло в кожну провінцію материкового Китаю. АЧС скосила мільйони тварин в країні, спонукаючи найбільшого в світі виробника свинини істотно наростити імпорт продукту", - йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: АЧС змусить Китай наростити імпорт свинини на третину

АЧС в Китаї спровокувала зростання цін на свинину у Франції. Деякі інгредієнти, що використовуються для приготування м'ясних делікатесів, таких як соусіссон, варена і в'ялена шинка, подорожчали на 30%.

"Таке підвищення цін лягає тягарем на французьких м'ясопереробників, оскільки комерційні угоди були підписані раніше, до стрибка цін, і тепер ми повинні переконати клієнтів прийняти їх підвищення", - заявив голова галузевої асоціації FICT Бернард Валлат.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Німеччина готується до проникнення вірусу АЧС

За словами Валлата, близько 30% французьких виробників м'ясних делікатесів вже зазнали збитків в 2017 році через зростання цін на сировину, і ця частка, ймовірно, залишиться стабільною у 2018 році.

"Ми очікуємо, що криза триватиме, тому що ситуація не контролюється в Китаї, і потрібен буде час для відновлення запасів", - сказав Валлат.

Нагадаємо, в Україні імпорт свинини перевищує експорт у 16 разів.

Разом з тим, українці їдять у три рази менше свинини, ніж європейці. Паралельно, ціни на свинину в нашій країні вже вище, ніж в Європі. Серед причин цінового буму фахівці називають епідемію АЧС.

На думку депутата Сергія Тригубенка, контролери, в особі Госпродпотребслужби, неефективно і непрофесійно протистоять вірусу, і тому українські фермери продовжують відчувати мільйонні збитки.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,008.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,986.30