АЧС заставит Китай нарастить импорт свинины на треть
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. На фоне вспышек африканской чумы свиней (АЧС) в Китае, цены на свинину в текущем году возрастут. Об этом пишет издание The Hill, передает УНН.
Сообщается, что из-за АЧС в Китае могут уничтожить около 200 млн голов свиней. Для удовлетворения внутреннего спроса, страна может увеличить импорт свинины на 33% в этом году, прогнозирует министерство сельского хозяйства США. Это, в свою очередь, приведет к сокращению предложения на зарубежных рынках и рост цен на мясо для потребителей.
"Это коснется всей мясной продукции. Мы уже видим, что цены растут", - сказал глава американского производителя продуктов питания Tyson Foods Inc. Ноэл Уайт.
Напомним, как сообщал УНН, в Украине импорт свинины превышает экспорт в 16 раз.
Вместе с тем, украинцы едят три раза меньше свинины, чем европейцы. Параллельно, цены на свинину в нашей стране уже выше, чем в Европе. Среди причин ценового бума специалисты называют эпидемию АЧС.
По мнению депутата Сергея Тригубенко, контроллеры, в лице Госпродпотребслужбы, неэффективно и непрофессионально противостоят вирусу, и поэтому украинские фермеры продолжают испытывать миллионные убытки.