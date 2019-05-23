АЧС заставит Китай нарастить импорт свинины на треть

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 27188 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 48802 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 65768 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 117617 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110366 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136894 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144482 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130054 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130133 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Актуальное
АЧС заставит Китай нарастить импорт свинины на треть

АЧС заставит Китай нарастить импорт свинины на треть

Киев  •  УНН

 • 10906 просмотра

КИЕВ. 23 мая. УНН. На фоне вспышек африканской чумы свиней (АЧС) в Китае, цены на свинину в текущем году возрастут. Об этом пишет издание The Hill, передает УНН.

Сообщается, что из-за АЧС в Китае могут уничтожить около 200 млн голов свиней. Для удовлетворения внутреннего спроса, страна может увеличить импорт свинины на 33% в этом году, прогнозирует министерство сельского хозяйства США. Это, в свою очередь, приведет к сокращению предложения на зарубежных рынках и рост цен на мясо для потребителей.

"Это коснется всей мясной продукции. Мы уже видим, что цены растут", - сказал глава американского производителя продуктов питания Tyson Foods Inc. Ноэл Уайт.

Напомним, как сообщал УНН, в Украине импорт свинины превышает экспорт в 16 раз.

Вместе с тем, украинцы едят три раза меньше свинины, чем европейцы. Параллельно, цены на свинину в нашей стране уже выше, чем в Европе. Среди причин ценового бума специалисты называют эпидемию АЧС.

По мнению депутата Сергея Тригубенко, контроллеры, в лице Госпродпотребслужбы, неэффективно и непрофессионально противостоят вирусу, и поэтому украинские фермеры продолжают испытывать миллионные убытки.

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