АЧС змусить Китай наростити імпорт свинини на третину
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. На тлі спалахів африканської чуми свиней (АЧС) у Китаї, ціни на свинину в поточному році зростуть. Про це пише видання The Hill, передає УНН.
Повідомляється, що через АЧС у Китаї можуть знищити близько 200 млн голів свиней. Для задоволення внутрішнього попиту, країна може збільшити імпорт свинини на 33% цього річ, прогнозує міністерство сільського господарства США. Це, в свою чергу, призведе до скорочення пропозиції на закордонних ринках і зростання цін на м’ясо для споживачів.
“Це торкнеться всієї м’ясної продукції. Ми вже бачимо, що ціни ростуть”, — сказав глава американського виробника продуктів харчування Tyson Foods Inc. Ноел Уайт.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, в Україні імпорт свинини перевищує експорт у 16 разів.
Разом з тим, українці їдять втричі менше свинини, ніж європейці. Паралельно, ціни на свинину в нашій країні вже вищі, аніж в Європі. Серед причин цінового буму фахівці називають епідемію АЧС.
На переконання депутата Сергія Тригубенка, контролери, в особі Держпродспоживслужби, неефективно та не професійно протистоять вірусу, і тому українські фермери продовжують зазнавати мільйонних збитків.