В аэропорту Дублина из-за АЧС усилили контроль
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Министерство сельского хозяйства Ирландии совместно с таможенной службой страны усилило контроль в аэропорту города Дублин. Причина — повышение риска проникновения АЧС на территорию государства. Об этом пишет agriland.ie, передает УНН.
"Пассажирам, прибывающим из-за пределов ЕС, не разрешается ввозить мясо, молоко или другие продукты животноводства в личном багаже. Вместе с этим, существуют определенные исключения в отношении сухого детского молока, детского питания", - говорится в сообщении.
Сообщается, что Ирландия пока "свободна от АЧС".
"Однако пугающие темпы распространения заболевания в других странах дают основания полагать, что АЧС в Ирландию могут привезти через продукты. Это обосновывает усиление контроля багажа пассажиров", - пишет издание.
Напомним, АЧС угрожает французским производителям мясных деликатесов.
Кроме того, Германия тоже готовится к возможному проникновению вируса АЧС.
Как писал УНН, в Украине справится с вирусом АЧС не могут уже 6 лет подряд. В прошлом году в нашей стране было зафиксировано 145 случаев АЧС, а в этом году — уже более 20.
По мнению депутата Сергея Тригубенко, контроллеры в лице Госпродпотребслужбы неэффективно и непрофессионально противостоят вирусу, и поэтому украинские фермеры продолжают нести миллионные убытки.