В полиции заявили, что прогнозы относительно избиения волонтеров "опроса Зеленского" не оправдались
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Прогнозы полиции об избиении волонтеров "опроса Зеленского" не оправдались. Об этом во время брифинга заявил председатель Национальной полиции Игорь Клименко, передает корреспондент УНН.
"Мы действительно прогнозировали, что будет много правонарушений, поскольку были заявления в соцсетях и некоторых общественных организаций и отдельных политиков, но могу сказать, что это не оправдалось. Я думаю, что полицию услышали, услышали предупреждение министра о недопустимости насилия в отношении людей, которые проводили опрос", - отметил глава Нацполиции.
Напомним, в МВД заявили об открытии более 70 производств во время местных выборов.