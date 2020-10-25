В полиции заявили, что прогнозы относительно избиения волонтеров "опроса Зеленского" не оправдались

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
15:53 • 64610 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 90621 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 121275 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 104289 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 123819 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 100281 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101254 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 103669 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101839 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101473 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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В полиции заявили, что прогнозы относительно избиения волонтеров "опроса Зеленского" не оправдались

В полиции заявили, что прогнозы относительно избиения волонтеров "опроса Зеленского" не оправдались

Киев  •  УНН

 • 11497 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Прогнозы полиции об избиении волонтеров "опроса Зеленского" не оправдались. Об этом во время брифинга заявил председатель Национальной полиции Игорь Клименко, передает корреспондент УНН.

"Мы действительно прогнозировали, что будет много правонарушений, поскольку были заявления в соцсетях и некоторых общественных организаций и отдельных политиков, но могу сказать, что это не оправдалось. Я думаю, что полицию услышали, услышали предупреждение министра о недопустимости насилия в отношении людей, которые проводили опрос", - отметил глава Нацполиции.

Напомним, в МВД заявили об открытии более 70 производств во время местных выборов.

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