В полиции заявили, что прогнозы относительно избиения волонтеров "опроса Зеленского" не оправдались

"Мы действительно прогнозировали, что будет много правонарушений, поскольку были заявления в соцсетях и некоторых общественных организаций и отдельных политиков, но могу сказать, что это не оправдалось. Я думаю, что полицию услышали, услышали предупреждение министра о недопустимости насилия в отношении людей, которые проводили опрос", - отметил глава Нацполиции.

Напомним, в МВД заявили об открытии более 70 производств во время местных выборов.