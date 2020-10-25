У поліції заявили, що прогнози щодо побиття волонтерів “опитування Зеленського” не справдилися
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Прогнози поліції щодо побиття волонтерів “опитування Зеленського” не справдилися. Про це під час брифінгу заявив голова Національної поліції Ігор Клименко, передає кореспондент УНН.
“Ми дійсно прогнозували, що буде багато правопорушень, оскільки були заяви в соцмережах і деяких громадських організацій, і окремих політиків, але можу сказати, що це не справдилося. Я думаю, що поліцію почули, почули попередження міністра про недопустимість насилля щодо опитувачів”, — зазначив очільник Нацполіції.
Нагадаємо, у МВС заявили про відкриття понад 70 проваджень під час місцевих виборів.