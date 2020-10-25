У поліції заявили, що прогнози щодо побиття волонтерів “опитування Зеленського” не справдилися

“Ми дійсно прогнозували, що буде багато правопорушень, оскільки були заяви в соцмережах і деяких громадських організацій, і окремих політиків, але можу сказати, що це не справдилося. Я думаю, що поліцію почули, почули попередження міністра про недопустимість насилля щодо опитувачів”, — зазначив очільник Нацполіції.

Нагадаємо, у МВС заявили про відкриття понад 70 проваджень під час місцевих виборів.