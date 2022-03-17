В полиции объяснили суточный комендантский час: зашли диверсанты

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"Одна из основных причин это было проникновение диверсионно-разведывательных групп на нашу территорию или начали действовать те, которые проникли раньше. Это было в контексте того, что могли быть первые попытки атаки на нашу столицу. Для того, чтобы облегчить работу территориальной обороне и Вооруженным силам Украины, полиции, был введен комендантский час", - сказал Небытов.

Люди полностью соблюдали этот режим, что позволяло силам безопасности обеспечить порядок на нашей территории, добавил он.

Напомним

Во вторник городской голова сообщил, что с 20:00 15 марта до 7:00 17 марта в Киеве продлится комендантский час.