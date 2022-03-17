В полиции объяснили суточный комендантский час: зашли диверсанты
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Более 24-часовой комендантский час, действовавший в Киеве и области, был необходим для обезвреживания диверсионно-разведывательных групп, зашедших на киевскую территорию. Об этом сообщил на брифинге в четверг начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов, передает корреспондент УНН.
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"Одна из основных причин это было проникновение диверсионно-разведывательных групп на нашу территорию или начали действовать те, которые проникли раньше. Это было в контексте того, что могли быть первые попытки атаки на нашу столицу. Для того, чтобы облегчить работу территориальной обороне и Вооруженным силам Украины, полиции, был введен комендантский час", - сказал Небытов.
Люди полностью соблюдали этот режим, что позволяло силам безопасности обеспечить порядок на нашей территории, добавил он.
Напомним
Во вторник городской голова сообщил, что с 20:00 15 марта до 7:00 17 марта в Киеве продлится комендантский час.