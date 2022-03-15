15 березня внаслідок обстрілу житлового будинку у Святошинському районі Києва загинуло двоє людей.
У Києві завтра весь день триватиме комендантська година
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Із 20:00 15 березня до 7:00 17 березня у Києві триватиме комендантська година. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує УНН.
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"Сьогодні – складний і небезпечний момент. За рішенням військового командування, відсьогодні — 15 березня, з 20:00 – в Києві запроваджується комендантська година", — написав Кличко.
У місті буде заборонено пересуватися без спецперепусток. Виходити можна тільки для того, щоб дійти до укриття.
"Тому прошу всіх киян підготуватися до того, що дві доби доведеться бути вдома або, за сигналу тривоги, - в укритті", — додав мер столиці.
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