Нічний удар ворога по Києву: на Святошині у висотці двоє загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Внаслідок масивних обстрілів міста Київ у Святошинському районі у ніч на 15 березня загинуло двоє людей. Про це інформує ДСНС України, пише УНН.
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“У Святошинському районі, внаслідок влучення боєприпасу в шістнадцятиповерховий житловий будинок, сталися значні руйнування будівлі з подальшим загоранням з 1 по 16 поверхи. На місці події виявлено тіла двох загиблих людей, 27 громадян врятовано”, - інформують у відомстві.
Деталі
За повідомленням Київської міської державної адміністрації, пошкоджені два житлові будинки 9 та 16 поверхів у Святошинському районі, 10-поверховий житловий будинок у Подільському районі, будинок у приватному секторі Дарницького району.
Також пошкоджено наземну частину станції метро "Лук’янівська". Лінія метрополітену працює.
Доповнення
Вночі проти 15 березня у Києві оголосили повітряну тривогу, після чого у різних районах столиці пролунали вибухи.