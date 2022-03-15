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Нічний удар ворога по Києву: на Святошині у висотці двоє загиблих

Нічний удар ворога по Києву: на Святошині у висотці двоє загиблих

Київ • УНН

 • 351361 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Внаслідок масивних обстрілів міста Київ у Святошинському районі у ніч на 15 березня загинуло двоє людей. Про це інформує ДСНС України, пише УНН.

Цитата

“У Святошинському районі, внаслідок влучення боєприпасу в шістнадцятиповерховий житловий будинок, сталися значні руйнування будівлі з подальшим загоранням з 1 по 16 поверхи. На місці події виявлено тіла двох загиблих людей, 27 громадян врятовано”, - інформують у відомстві.

Деталі

За повідомленням Київської міської державної адміністрації, пошкоджені два житлові будинки 9 та 16 поверхів у Святошинському районі, 10-поверховий житловий будинок у Подільському районі, будинок у приватному секторі Дарницького району.

Також пошкоджено наземну частину станції метро "Лук’янівська". Лінія метрополітену працює.

Доповнення

Вночі проти 15 березня у Києві оголосили повітряну тривогу, після чого у різних районах столиці пролунали вибухи.

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