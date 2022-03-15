Ночной удар врага по Киеву: на Святошино в высотке двое погибших

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“В Святошинском районе, в результате попадания боеприпаса в шестнадцатиэтажный жилой дом, произошли значительные разрушения здания с последующим возгоранием с 1 по 16 этажи. На месте происшествия обнаружены тела двух погибших людей, 27 граждан спасены”, - информируют в ведомстве.

Детали

По сообщению Киевской городской государственной администрации, повреждены два жилых дома 9 и 16 этажей в Святошинском районе, 10-этажный жилой дом в Подольском районе, дом в частном секторе Дарницкого района.

Также повреждена наземная часть станции метро "Лукьяновская". Линия метрополитена работает.

Дополнения

В ночь на 15 марта в Киеве объявили воздушную тревогу, после чего в разных районах столицы прогремели взрывы.