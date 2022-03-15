15 марта в результате обстрела жилого дома в Святошинском районе Киева погибло двое людей.
В Киеве завтра весь день продлится комендантский час
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. С 20:00 15 марта до 7:00 17 марта в Киеве продлится комендантский час. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует УНН.
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"Сегодня - сложный и опасный момент. По решению военного командования, с сегодняшнего дня - 15 марта, с 20:00 - в Киеве вводится комендантский час", — написал Кличко.
В городе будет запрещено передвигаться без спецпропусков. Выходить можно только для того, чтобы дойти до укрытия.
"Поэтому прошу всех киевлян подготовиться к тому, что двое суток придется быть дома или, по сигналу тревоги, - в укрытии", — добавил мэр столицы.
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