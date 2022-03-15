В Киеве завтра весь день продлится комендантский час

Детали

"Сегодня - сложный и опасный момент. По решению военного командования, с сегодняшнего дня - 15 марта, с 20:00 - в Киеве вводится комендантский час", — написал Кличко.

В городе будет запрещено передвигаться без спецпропусков. Выходить можно только для того, чтобы дойти до укрытия.

"Поэтому прошу всех киевлян подготовиться к тому, что двое суток придется быть дома или, по сигналу тревоги, - в укрытии", — добавил мэр столицы.

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