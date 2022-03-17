У поліції пояснили добову комендантську годину: зайшли диверсанти
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Більш ніж 24-годинна комендантська година, що діяла в Києві та області, була необхідна для знешкодження диверсійно-розвідувальних груп, які зайшли на київську територію. Про це повідомив на брифінгу в четвер начальник Головного управління Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов, передає кореспондент УНН.
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"Одна з основних причин – це було проникнення диверсійно-розвідувальних груп на нашу територію або почали діяти ті, які проникли раніше. Це було в контексті того, що могли бути перші спроби атаки на нашу столицю. Для того, щоб полегшити роботу територіальній обороні, Збройним силам України, поліції, була запроваджена комендантська година", - сказав Нєбитов.
Люди повністю дотримувались цього режиму, що дозволяло силам безпеки забезпечити порядок на нашій території, додав він.
Нагадаємо
У вівторок міський голова повідомив, що з 20:00 15 березня до 7:00 17 березня у Києві триватиме комендантська година.