В полиции показали попытки штурма райотдела полиции в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Нацполиция Украины опубликовала видео попытки штурма правонарушителями Подольского районного отделения полиции города Киева, передает УНН со ссылкой на Youtube-канал ведомства.
На видеозаписи видно около двадцати молодых мужчин, которые заблокировали один из ходов внутри отделения, пытаются протолкнуться внутрь.
Напомним, накануне правоохранители задержали в Киеве группу лиц - около 40 человек, некоторых с оружием - при попытке штурма управления полиции, в результате инцидента трое полицейских доставляли в больницу. Открыто три уголовных производства.
Это произошло после того, как с Контрактовой площади в управление полиции доставили группу лиц, задержанных на одной из акций с зеленкой, ножами, газовыми баллончиками и пистолетом.
Впоследствии активистов, задержанных полицией, отпустили.
Сегодня по факту действий правоохранителей при задержании молодых людей возле райотдела в Киеве началось служебное расследование.
Кроме того, после инцидента с избиением активистов возле здания Подольского управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве сведения о совершении сотрудниками правоохранительных органов уголовного преступления - превышение власти или служебных полномочий - внесли в ЕРДР. Было сформировано следственную группу из сотрудников ГБР.