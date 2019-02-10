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В полиции показали попытки штурма райотдела полиции в Киеве

В полиции показали попытки штурма райотдела полиции в Киеве

Киев  •  УНН

 • 16401 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Нацполиция Украины опубликовала видео попытки штурма правонарушителями Подольского районного отделения полиции города Киева, передает УНН со ссылкой на Youtube-канал ведомства.

На видеозаписи видно около двадцати молодых мужчин, которые заблокировали один из ходов внутри отделения, пытаются протолкнуться внутрь.

Напомним, накануне правоохранители задержали в Киеве группу лиц - около 40 человек, некоторых с оружием - при попытке штурма управления полиции, в результате инцидента трое полицейских доставляли в больницу. Открыто три уголовных производства.

Это произошло после того, как с Контрактовой площади в управление полиции доставили группу лиц, задержанных на одной из акций с зеленкой, ножами, газовыми баллончиками и пистолетом.

Впоследствии активистов, задержанных полицией, отпустили.

Сегодня по факту действий правоохранителей при задержании молодых людей возле райотдела в Киеве началось служебное расследование.

Кроме того, после инцидента с избиением активистов возле здания Подольского управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве сведения о совершении сотрудниками правоохранительных органов уголовного преступления - превышение власти или служебных полномочий - внесли в ЕРДР. Было сформировано следственную группу из сотрудников ГБР.

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