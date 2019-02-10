Через побиття активістів у Києві розпочали службове розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. За фактом дій правоохоронців під час затримання молодиків біля райвідділку у Києві розпочалося службове розслідування. Про це заявив начальник поліції Києва Андрій Крищенко під час брифінгу щодо вчорашніх подій у Подільському управлінні поліції, передає кореспондент УНН.
"Службові розслідування будуть проведені по всіх фактах, по всіх діях поліції. Я призначив вже службове розслідування по діях поліції, коли затримували перших молодих людей. Інше службове розслідування буде або за вимоги слідчого, або проводити центральний апарат Нацполіції", - сказав Крищенко.
За його словами, розслідування розпочалося лише сьогодні зранку, і жоден з правоохоронців, які брали участь у затриманні 9 лютого, наразі не був відсторонений від виконання службових обов’язків.
Крім того, Крищенко нагадав, що розслідування зі свого боку проводить Державне бюро розслідувань.
Як повідомляв УНН, після інциденту з побиттям активістів біля приміщення Подільського управління поліції ГУ Нацполіції у Києві відомості про скоєння працівниками правоохоронних органів кримінального правопорушення - перевищення влади або службових повноважень - внесли до ЄРДР. Було сформовано слідчу групу із працівників ДБР.
Нагадаємо, правоохоронці затримали у Києві групу осіб - близько 40 людей, деяких зі зброєю, - при спробі штурму управління поліції, у результаті інциденту трьох поліцейських доставляли у лікарню. Відкрито три кримінальні провадження.
Це сталося після того, як із Контрактової площі до управління поліції доставили групу осіб.
Згодом активістів, яких затримала поліція, відпустили.