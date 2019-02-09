Після побиття активістів у Києві через дії правоохоронців відкрили провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Відомості про скоєння працівниками правоохоронних органів кримінального правопорушення - перевищення влади або службових повноважень - внесли до ЄРДР після інциденту з побиттям активістів біля приміщення Подільського управління поліції ГУ Нацполіції у Києві. Про це повідомила у суботу прес-секретар Генпрокурора Лариса Сарган, передає УНН.
"Департаментом організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних ДБР, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях внесено до ЄРДР відомості про скоєння працівниками правоохоронних органів кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 365 КК України (Перевищення влади або службових повноважень)", - повідомила Сарган у Facebook.
З її слів, сформовано слідчу групу із працівників ДБР.
Тривають слідчі дії.
При цьому вона зазначила, що "9 лютого 2019 року близько 17 години за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 20, біля приміщення Подільського управління поліції ГУ Нацполіції в м. Києві працівники поліції, перевищуючи свої службові повноваження, спричинили тілесні ушкодження мітингувальникам".
Нагадаємо, правоохоронці затримали у Києві групу осіб - близько 40 людей, деяких зі зброєю, - при спробі штурму управління поліції, у результаті інциденту трьох поліцейських доставляли у лікарню. Відкрито три кримінальні провадження.
Це сталося після того, як із Контрактової площі до управління поліції доставили групу осіб.