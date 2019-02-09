Після побиття активістів у Києві через дії правоохоронців відкрили провадження

"Департаментом організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних ДБР, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях внесено до ЄРДР відомості про скоєння працівниками правоохоронних органів кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 365 КК України (Перевищення влади або службових повноважень)", - повідомила Сарган у Facebook.

З її слів, сформовано слідчу групу із працівників ДБР.

Тривають слідчі дії.

При цьому вона зазначила, що "9 лютого 2019 року близько 17 години за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 20, біля приміщення Подільського управління поліції ГУ Нацполіції в м. Києві працівники поліції, перевищуючи свої службові повноваження, спричинили тілесні ушкодження мітингувальникам".

Нагадаємо, правоохоронці затримали у Києві групу осіб - близько 40 людей, деяких зі зброєю, - при спробі штурму управління поліції, у результаті інциденту трьох поліцейських доставляли у лікарню. Відкрито три кримінальні провадження.

Це сталося після того, як із Контрактової площі до управління поліції доставили групу осіб.