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После избиения активистов в Киеве из-за действий полицейских открыли производство

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 февраля. УНН. Сведения о совершении сотрудниками правоохранительных органов уголовного преступления - превышение власти или служебных полномочий - внесли в ЕРДР после инцидента с избиением активистов у здания Подольского управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве. Об этом сообщила в субботу пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган, передает УНН.

"Департаментом организации и процессуального руководства досудебным расследованием уголовных преступлений, подследственных ГБР, надзора за соблюдением законов его оперативными подразделениями и поддержания публичного обвинения в соответствующих производствах внесены в ЕРДР сведения о совершении сотрудниками правоохранительных органов уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий)", - сообщила Сарган в Facebook.

По ее словам, сформирована следственная группа из сотрудников ГБР.

Продолжаются следственные действия.

При этом она отметила, что "9 февраля 2019 года около 17 часов по адресу: г. Киев, ул. Хорива, 20 возле здания Подольского управления полиции ГУ Нацполиции в г. Киеве саотрудники полиции, превышая свои служебные полномочия, нанесли телесные повреждения митингующим".

Напомним, правоохранители задержали в Киеве группу лиц - около 40 человек, некоторые с оружием - при попытке штурма управления полиции, в результате инцидента трое полицейских доставляли в больницу. Открыто три уголовных производства.

Это произошло после того, как с Контрактовой площади в управление полиции доставили группу лиц.

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