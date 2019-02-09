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У Києві затримали хлопців з зеленкою, газовими балончиками та зброєю

У Києві затримали хлопців з зеленкою, газовими балончиками та зброєю

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. У Києві на Подолі поліція затримала групу осіб з зеленкою, ножами, газовими балончиками та пістолетом. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

"Подія трапилася на Контрактовій площі: сюди підійшла організована група молодиків із прикритими обличчями. Аби попередити будь-які провокації, після спілкування із представниками поліції було прийнято рішення про їх доставку до управління поліції. У службовому транспорті молодики повикидали зеленку, а вже в управлінні у них вилучили ножі, газові балончики та пістолет", - йдеться у повідомленні.

За даними поліції, наразі ці особи надають пояснення, їх діям буде надана правова оцінка.

У групі руху "С14" у Facebook вказано, що "на Контрактовій менти затримали і повезли в РУВС десяток активістів С14".

Правоохоронці зазначили, що продовжують нести службу на Контрактовій площі, де одночасно відбувається кілька мирних заходів, у тому числі зустріч із виборцями кандидата па пост Президента України та акція "Хто замовив Катю Гандзюк?".

Нагадаємо, у Києві зареєстрували ще шість пов'язаних з виборами порушень.

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