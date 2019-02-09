В Киеве задержали ребят с зеленкой, газовыми баллончиками и оружием
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В Киеве на Подоле полиция задержала группу лиц с зеленкой, ножами, газовыми баллончиками и пистолетом. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
"Происшествие случилось на Контрактовой площади: сюда подошла организованная группа молодых людей с прикрытыми лицами. Чтобы предупредить любые провокации, после общения с представителями полиции было принято решение об их доставке в управление полиции. В служебном транспорте молодые люди выбросили зеленку, а уже в управлении у них изъяли ножи, газовые баллончики и пистолет", - говорится в сообщении.
По данным полиции, на данный момент эти лица оказывают объяснения, их действиям будет дана правовая оценка.
В группе движения "С14" в Facebook указано, что "на Контрактовой менты задержали и увезли в РУВД десяток активистов С14".
Правоохранители отметили, что продолжают нести службу на Контрактовой площади, где одновременно проходит несколько мирных мероприятий, в том числе встреча с избирателями па пост Президента Украины и акция "Кто заказал Катю Гандзюк?".
Напомним, в Киеве зарегистрировали еще шесть связанных с выборами нарушений.