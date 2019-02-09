У Києві зареєстрували ще шість пов'язаних з виборами порушень

Зокрема, у Дніпровському та Солом’янському районах виявили чотири факти порушення розповсюдження агітаційних листівок передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж та інформацію про осіб, відповідальних за випуск.

У результаті на осіб, які їх роздавали, склали адміністративні протоколи за ч. 2 ст. 212-13 (Виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їм загрожує штраф до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Окрім того, у Дніпровському та Оболонському районах правоохоронці виявили двох чоловіків, які розклеювали агітаційні листівки на вхідних дверях будинку та на фасаді приміщення. На обох складено протоколи за ч. 2 ст. 212-14 (Порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Їм загрожує штраф від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, за минулу добу у Києві склали три протоколи за порушення передвиборчої агітації.