У Києві за добу склали три протоколи за порушення передвиборчої агітації

"За порушення порядку передвиборчої агітації за добу у Києві складено три адміністративні матеріали", - йдеться в повідомленні.

Так, під час відпрацювання території Святошинського та Солом’янського районів столиці дільничні офіцери поліції виявили 45-річного та 56-річного чоловіків, які роздавали агітаційні листівки без відомостей про установу, що їх надрукувала.

Правоохоронці склали на них адмінпротоколи за ч. 2 ст. 212-13 КУпАП - виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск. Покарання за таке порушення передбачає накладення штрафу до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

В Оболонському районі поліцейські виявили чоловіка 1986 року народження, який розклеював листівки у невстановленому місці.

На правопорушника склали адмінпротокол за ст. 212-14 КУпАП - порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях. Санкцією статті передбачено штраф до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

"Із початку передвиборчої кампанії у столиці зареєстровано 71 звернення, складено п’ять адміністративних протоколів та розслідується три кримінальні провадження", - зазначили в поліції.

Як повідомляв УНН, у школах і дитсадках Полтави розповсюджували агітаційні календарі з символікою політичної партії та фотографіями депутатів Полтавської міської ради.