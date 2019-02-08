В Киеве за сутки составили три протокола за нарушение предвыборной агитации
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. За сутки в Киеве составили три административных материала за нарушение порядка предвыборной агитации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации столичной полиции.
"За нарушение порядка предвыборной агитации за сутки в Киеве составлено три административных материала", - говорится в сообщении.
Так, во время отработки территории Святошинского и Соломенского районов столицы участковые офицеры полиции обнаружили 45-летнего и 56-летнего мужчин, которые раздавали агитационные листовки без сведений об учреждении, которые их напечатала.
Правоохранители составили на них админпротоколы по ч. 2 ст. 212-13 КУоАП - изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираж, информацию о лицах, ответственных за выпуск. Наказание за такое нарушение предусматривает наложение штрафа до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан.
В Оболонском районе полицейские обнаружили мужчину 1986 года рождения, который расклеивал листовки в неустановленном месте.
На правонарушителя составили админпротокол по ст. 212-14 КУоАП - нарушение порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы или размещение их в запрещенных законом местах. Санкцией статьи предусмотрен штраф до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан.
"С начала предвыборной кампании в столице зарегистрировано 71 обращения, составлено пять административных протоколов и расследуется три уголовных производства", - отметили в полиции.
Как сообщал УНН, в школах и детсадах Полтавы распространяли агитационные календари с символикой политической партии и фотографиями депутатов Полтавского городского совета.