В Киеве зарегистрировали еще шесть связанных с выборами нарушений
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. В Киеве в течение суток зарегистрировано шесть случаев нарушения избирательного законодательства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
В частности, в Днепровском и Соломенском районах обнаружили четыре факта нарушения распространения агитационных листовок предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираже и информацию о лицах, ответственных за выпуск.
В результате на лиц, их раздававших, составили административные протоколы по ч. 2 ст. 212-13 (Изготовление или распространение печатных материалов предвыборной агитации, не содержащих сведений об учреждении, которое осуществило печать, их тираже, информацию о лицах, ответственных за выпуск) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Им грозит штраф до тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан.
Кроме того, в Днепровском и Оболонском районах правоохранители обнаружили двух мужчин, которые расклеивали агитационные листовки на входной двери дома и на фасаде помещения. На обоих составлены протоколы по ч. 2 ст. 212-14 (Нарушение порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы или размещение их в запрещенных законом местах) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Им грозит штраф от пяти до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан.
Напомним, за прошедшие сутки в Киеве составили три протокола за нарушение предвыборной агитации.