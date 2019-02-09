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У Києві штурмували управління поліції: 40 затриманих, троє поліцейських у лікарні

У Києві штурмували управління поліції: 40 затриманих, троє поліцейських у лікарні

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Правоохоронці затримали у Києві групу осіб - близько 40 людей, деяких зі зброєю, - при спробі штурму управління поліції, у результаті інциденту трьох поліцейських доставляють у лікарню. Відкрито три кримінальні провадження, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу столичної поліції.

Це сталося після того, як із Контрактової площі до управління поліції доставили групу осіб.

"Після того, як усіх доставлених відпустили, їм на допомогу прибула група підтримки, яка влаштувала штовханину та застосувала газові балончики до правоохоронців", - зазначили у поліції.

"Невідомі намагалися пошкодити вхідні двері, застосували газові балончики та влаштували бійку з поліцейськими... У результаті всіх активних учасників затримали, а це - близько 40 осіб. Із ними проводять першочергові слідчі дії", - вказали у поліції.

Як зазначається, у затриманих вилучили "наган" та ножі.

"У результаті події трьох поліцейських лікарі "швидкої" доставляють в лікарню", - додали у відомстві.

Слідчі розпочали три кримінальні провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу), ч. 1 ст. 341 (Захоплення державних будівель) та ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

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