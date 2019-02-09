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В Киеве штурмовали управление полиции: 40 задержанных, трое полицейских в больнице

В Киеве штурмовали управление полиции: 40 задержанных, трое полицейских в больнице

Киев  •  УНН

 • 112548 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Правоохранители задержали в Киеве группу лиц - около 40 человек, некоторые с оружием - при попытке штурма управления полиции, в результате инцидента троих полицейских доставляют в больницу. Открыто три уголовных производства, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Это произошло после того, как с Контрактовой площади в управление полиции доставили группу лиц.

"После того, как всех доставленных отпустили, им на помощь прибыла группа поддержки, которая устроила потасовку и применила газовые баллончики в отношении правоохранителей", - отметили в полиции.

"Неизвестные пытались повредить входные двери, применили газовые баллончики и устроили драку с полицейскими... В результате всех активных участников задержали, а это - около 40 человек. С ними проводят первоочередные следственные действия", - указали в полиции.

Как отмечается, у задержанных изъяли "наган" и ножи.

"В результате происшествия троих полицейских врачи "скорой "доставляют в больницу", - добавили в ведомстве.

Следователи начали три уголовных производства по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа), ч. 1 ст. 341 (Захват государственных зданий) и ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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