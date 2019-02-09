Поліція відпустила затриманих активістів, вони їдуть давати свідчення у ДБР

За даними видання, більшість із них поїхали давати свідчення у Державне бюро розслідувань, яке порушило кримінальне провадження через дії правоохоронців.

Перед тим юрист і ветеран бойових дій Масі Найєм повідомляв, що поліцейські оформили постанову про затримання і готуються звільнити затриманих.

Один із керівників організації С14 Євген Карась, виступаючи біля будівлі Подільського управління, заявив, що поліція почала затримувати активістів, які вимагали повернути особисті речі.

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Він також зазначив, що учасники акції не застосовували першими спецзасоби, як це стверджували раніше правоохоронці.

Нагадаємо, правоохоронці затримали у Києві групу осіб — близько 40 людей, деяких зі зброєю, — при спробі штурму управління поліції, у результаті інциденту трьох поліцейських доставляли у лікарню. Відкрито три кримінальні провадження.

Це сталося після того, як із Контрактової площі до управління поліції доставили групу осіб.

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