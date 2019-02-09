Полиция отпустила задержанных активистов, они едут давать показания в ГБР
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Активистов, задержанных полицией в Киеве днем 9 февраля, отпустили, сообщает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
По данным издания, большинство из них поехали давать показания в Государственное бюро расследований, которое возбудило уголовное производство из-за действий правоохранителей.
Перед этим юрист и ветеран боевых действий Маси Найем сообщал, что полицейские оформили постановление о задержании и готовятся освободить задержанных.
Один из руководителей организации С14 Евгений Карась, выступая у здания Подольского управления, заявил, что полиция начала задерживать активистов, требовавших вернуть личные вещи.
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Он также отметил, что участники акции не применяли первыми спецсредства, как это утверждали ранее правоохранители.
Напомним, правоохранители задержали в Киеве группу лиц — около 40 человек, некоторые с оружием — при попытке штурма управления полиции, в результате инцидента трое полицейских доставляли в больницу. Открыто три уголовных производства.
Это произошло после того, как с Контрактовой площади к управлению полиции доставили группу лиц.
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