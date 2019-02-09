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Князєв прокоментував сутички під управлінням поліції: будемо діяти безкомпромісно

Князєв прокоментував сутички під управлінням поліції: будемо діяти безкомпромісно

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 лютого. УНН. Голова Національної поліції України Сергій Князєв прокоментував ряд сутичок та виступів праворадикальних активістів напередодні виборів. Про це повідомляє УНН із посиланням на сторінку Князєва у Facebook.

“Черговий виборчий тиждень. Чергове звинувачення поліції у лобіюванні інтересів певних політичних сил і, як не прикро, чергові протистояння. Градус підвищується... Субота. Київ. Затримуємо молодь на Подолі”, — прокоментував голова Нацполіції України сутичку між НПУ та праворадикалами.

“Радикалізація виборців, прихильників — це не демократичні засади. Спроба штурму відділку поліції — кому це треба? Для кого ця картинка?! Сприймаємо адвокатів, правозахисників, усі цивілізовані засоби захисту, але не такі передвиборчі методи. Результат при „звільненні“ 15 патріотів — поліція затримує 40 „визволителів“. При них — ножі, пістолети, газ, кастети. Що в цьому демократичного?”, — повідомив очільник правоохоронців на своїй сторінці.

Він додав, що після цієї сутички троє поліцейських потрапили до лікарні з хімічним опіком очей.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Після побиття активістів у Києві через дії правоохоронців відкрили провадження

Зокрема, Сергій Князєв прокоментував ранішні події з виступами агресивно налаштованих молодяків в Україні: “Четвер. Перша кров у Житомирі. Як завжди — поліцейських... П’ятниця. Львів, Біла Церква. Перші затримані за вчинення кримінально-карного діяння... Бердянськ — флакон зеленки. Новомосковськ — 10 літрів зеленки... Відстань між подіями 10 днів. Що далі? Сьогодні зеленка, завтра — сірчана кислота”.

“Будемо діяти законно, адекватно, але безкомпромісно”, — резюмував Князєв.

Нагадаємо, правоохоронці затримали у Києві групу осіб — близько 40 людей, деяких зі зброєю, — при спробі штурму управління поліції, у результаті інциденту трьох поліцейських доставляли у лікарню. Відкрито три кримінальні провадження.

Це сталося після того, як із Контрактової площі до управління поліції доставили групу осіб.

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