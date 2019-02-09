Князев прокомментировал стычки под управлением полиции: будем действовать бескомпромиссно
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев прокомментировал ряд столкновений и выступлений праворадикальных активистов накануне выборов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу Князева в Facebook.
"Очередная избирательная неделя. Очередное обвинение полиции в лоббировании интересов определенных политических сил и, как ни прискорбно, очередные противостояния. Градус повышается... Суббота. Киев. Задерживаем молодежь на Подоле", - прокомментировал председатель Нацполиции Украины столкновение между НПУ и праворадикалами.
"Радикализация избирателей, сторонников - это не демократические принципы. Попытка штурма отделения полиции - кому это надо? Для кого эта картинка ?! Воспринимаем адвокатов, правозащитников, все цивилизованные средства защиты, но не такие предвыборные методы. Результат при "освобождении" 15 патриотов - полиция задерживает еще 40 "освободителей". При них - ножи, пистолеты, газ, кастеты. Что в этом демократического?", - сообщил глава правоохранителей на своей странице.
Он добавил, что после этой стычки трое полицейских попали в больницу с химическим ожогом глаз.
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В частности, Сергей Князев прокомментировал утренние события с выступлениями агрессивно настроенных юнцам в Украине: "Четверг. Первая кровь в Житомире. Как всегда - полицейских ... пятница. Львов, Белая Церковь. Первые задержанные за совершение уголовно-наказуемого деяния ... Бердянск - флакон зеленки. Новомосковск - 10 литров зеленки ... Расстояние между событиями 10 дней. Что дальше? Сегодня зеленка, завтра - серная кислота".
"Будем действовать законно, правильно, но бескомпромиссно", - резюмировал Князев.
Напомним, правоохранители задержали в Киеве группу лиц - около 40 человек, некоторые с оружием - при попытке штурма управления полиции, в результате инцидента трое полицейских доставляли в больницу. Открыто три уголовных производства.
Это произошло после того, как с Контрактовой площади к управлению полиции доставили группу лиц.