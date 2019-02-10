Из-за избиения активистов в Киеве начали служебное расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. По факту действий правоохранителей при задержании молодых людей возле райотдела в Киеве началось служебное расследование. Об этом заявил начальник полиции Киева Андрей Крищенко во время брифинга относительно вчерашних событий в Подольском управлении полиции, передает корреспондент УНН.
"Служебные расследования будут проведены по всем фактам, по всем действиям полиции. Я назначил уже служебное расследование по действиям полиции, когда задерживали первых молодых людей. Другое служебное расследование будет или по требованию следователя или проводить центральный аппарат Нацполиции", - сказал Корищенко.
По его словам, расследование началось только сегодня утром, и ни один из правоохранителей, которые принимали участие в задержании 9 февраля, пока не был отстранен от выполнения служебных обязанностей.
Кроме того, Крищенко напомнил, что расследование со своей стороны проводит Государственное бюро расследований.
Как сообщал УНН, после инцидента с избиением активистов около здания Подольского управления полиции ГУ Нацполиции в Киеве сведения о совершении сотрудниками правоохранительных органов уголовного преступления - превышение власти или служебных полномочий - внесли в ЕРДР. Было сформировано следственную группу из сотрудников ГБР.
Напомним, правоохранители задержали в Киеве группу лиц - около 40 человек, некоторые с оружием - при попытке штурма управления полиции, в результате инцидента трое полицейских доставляли в больницу. Открыто три уголовных производства.
Это произошло после того, как с Контрактовой площади к управлению полиции доставили группу лиц.
Впоследствии активистов, задержанных полицией, отпустили.