У поліції показали спроби штурму райвідділку поліції у Києві

На відеозаписі видно близько двадцяти молодих чоловіків, що заблокували один з ходів всередині відділку, намагаються проштовхнутися всередину.

Нагадаємо, напередодні правоохоронці затримали у Києві групу осіб - близько 40 людей, деяких зі зброєю, - при спробі штурму управління поліції, у результаті інциденту трьох поліцейських доставляли у лікарню. Відкрито три кримінальні провадження.

Це сталося після того, як із Контрактової площі до управління поліції доставили групу осіб, яких затримали на одній з акцій з зеленкою, ножами, газовими балончиками та пістолетом.

Згодом активістів, яких затримала поліція, відпустили.

Сьогодні за фактом дій правоохоронців під час затримання молодиків біля райвідділку у Києві розпочалося службове розслідування.

Крім того, після інциденту з побиттям активістів біля приміщення Подільського управління поліції ГУ Нацполіції у Києві відомості про скоєння працівниками правоохоронних органів кримінального правопорушення - перевищення влади або службових повноважень - внесли до ЄРДР. Було сформовано слідчу групу із працівників ДБР.