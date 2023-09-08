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У погорелого на торговле топливом полковника ГСЧС арестовали элитный дом и авто

У погорелого на торговле топливом полковника ГСЧС арестовали элитный дом и авто

Киев • УНН

 • 360428 просмотра

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Суд арестовал имущество и 5,5 млн грн запорожского полковника ГСЧС, который подозревается в том, что торговал ведомственным топливом и наживался на войне, сообщили в ГБР, пишет УНН.

Цитата

"По ходатайству ГБР суд арестовал земельный участок площадью 1,9 га, элитный дом в прибрежной зоне Запорожья площадью 176 кв. м, автомобиль Toyota Land Cruiser, грузовой автомобиль ЗАЗ и его банковские счета. Также изъяты автомобили Mercedes-Benz Actros и DAF CF. Кроме этого, решением суда арестованы денежные средства фигуранта - более 5,5 млн грн (в гривневом эквиваленте)", - отметили в ГБР.

Детали

Также арестован и передан в управление АРМА 1 млн грн подчиненного и ближайшего сообщника полковника ГСЧС, который помогал ему воровать топливо, указали в ГБР.

Суть дела

В июне сотрудники ГБР сообщили о подозрении полковнику-начальнику аварийно-спасательного отряда специального назначения ГУ ГСЧС в Запорожской области и группе его сообщников.

Как сообщили в ГБР, фигуранты продавали топливо, которое выделялось ГСЧС для ликвидации последствий ракетных обстрелов, проведения разминирования, а также эвакуации людей. Хищения горючего были настолько масштабными, что чиновник обустроил мини-АЗС прямо на территории собственного имения, указали в ГБР. Сумма убытков - более 2,3 млн грн. Кроме того, как указано, водителями для перевозки горючего привлекались действующие сотрудники ГСЧС.

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