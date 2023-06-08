Полковник ДСНС погорів на торгівлі відомчим пальним: через масштаби тримав "міні-АЗС" під власним маєтком
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. Працівники ДБР викрили та повідомили про підозру запорізькому полковнику ДСНС, який торгував відомчим пальним та наживався на війні, повідомляє Державне бюро розслідувань, передає УНН.
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Державне бюро розслідувань викрило та оголосило про підозру полковнику Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Запорізькій області, який займався торгівлею відомчим пальним та збагачувався на війні. Збитки для держави оцінюються на понад 2,3 мільйони гривень.
Пальне, виділене ДСНС для ліквідації наслідків ракетних обстрілів, розмінування та евакуації мешканців з прифронтових територій, попадало в руки зловмисників і продавалося, або ним заправлялися приватні вантажівки, зазначили у ДБР.
До розкрадання пального, як вказано, були залучені чинні працівники ДСНС, які не з'являлися на службу протягом місяців, але отримували заробітну плату. Одна з підозрюваних осіб навіть виконувала обов'язки заправника "чорного палива" та постійно перебувала на території полковникового маєтку.
"Розкрадання пального були настільки масштабними, що посадовцю довелось облаштувати міні-АЗС прямо на території власного маєтку", - зазначили у ДБР.
Під час проведення слідчих дій було виявлено талони на пальне, належне ДСНС, викрадене дизельне пальне, обладнання для зберігання та продажу палива, а також гроші в різних валютах на суму понад 8 мільйонів гривень.
Полковник, як вказано, володіє розкішними автомобілями та величним маєтком на березі Дніпра, і це ще далеко не повний перелік знайденого під час обшуків у начальника аварійно-рятувального загону Запорізького ДСНС.
Також проводиться перевірка інформації щодо незаконного захоплення земельної ділянки в центрі Запоріжжя, де зведено маєток головного підозрюваного. За даними слідства, ця земля раніше перебувала у користуванні колишньої метрологічної станції ДСНС і "дивовижним" чином потрапила до власності підозрюваного.
ДБР повідомило про підозру за ч.ч. 4,5 ст. 191 КК України всім шести фігурантам. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.
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