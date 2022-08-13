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В Запоріжжі викрито масштабну схему, де посадовці вимагали хабара за перетинання лінії зіткнення – ДБР

Київ • УНН

 • 215006 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Запоріжжі викрито масштабну схему збагачення на перетинанні українцями лінії зіткнення. Щоденний незаконний прибуток складав 2 мільйони гривень. Про це повідомило Державне бюро розслідувань, передає УНН.

В Запоріжжі викрито масштабну схему, де посадовці вимагали хабара за перетинання лінії зіткнення – ДБР

Деталі

У травні поточного року рішенням Ради оборони Запорізької області було затверджено Порядок перетинання лінії зіткнення громадянами України. Відповідно до нього українці мають подавати відповідні заявки, які розглядаються уповноваженими особами та на їх основі формуються відповідні списки.

Порядок був ухвалений, аби українці могли безпечно та швидко пересуватися через лінію зіткнення, але окремі «ділки» Запорізької ОВЦА, міської ради, а також правоохоронних органів організували злочинну схему отримання неправомірної вигоди за «швидкий» та позитивний розгляд таких заявок.

Для цього вони створювали штучні перешкоди або затягували час, або свідомо допускали помилки під час оформлення документів. В результаті час розгляду заявок на виїзд необґрунтовано затягувався та складав від 4 до 5 тижнів, або ж взагалі – особі відмовляли у перетині лінії зіткнення, оскільки у документах були вказані неточні дані.

Для того аби пришвидшити процедуру, охочим пропонувалось заплатити. Була розроблена ціла система поборів із громадян, в залежності від засобу пересування та швидкості розгляду питання. Зокрема, з однієї автівки неправомірна вигода могла складати до 800 доларів США. Гроші отримували спеціально залучені посередники.

Слідчі ДБР затримали одного із посередників «на гарячому» у момент передачі коштів у сумі 1 400 доларів США за «позитивний» розгляд заяви особи. Затриманий обіцяв вирішити питання з оформленням необхідних для виїзду на тимчасово окуповану територію України документів впродовж усього двох днів за «символічну» плату.

Нагадаємо

Правоохоронці повідомили про підозру заступнику директора Департаменту КМДА та керівнику держпідприємства за організацію корупційної схеми та вимагання від керівника одного з підприємств 270 тисяч доларів за дозвіл на пасажирські перевезення.

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