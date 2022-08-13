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В Запорожье разоблачена масштабная схема, где должностные лица требовали взятки за пересечение линии столкновения – ДБР

Киев • УНН

 • 215005 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. В Запорожье разоблачена масштабная схема обогащения на пересечении украинцами линии столкновения. Ежедневная незаконная прибыль составляла 2 миллиона гривен. Об этом сообщило Государственное бюро расследований, передает УНН.

В Запорожье разоблачена масштабная схема, где должностные лица требовали взятки за пересечение линии столкновения – ДБР

Детали

В мае текущего года решением Совета обороны Запорожской области был утвержден Порядок пересечения линии столкновения гражданами Украины. В соответствии с ним украинцы должны подавать соответствующие заявки, которые рассматриваются уполномоченными лицами и на их основе формируются соответствующие списки.

Порядок был принят, чтобы украинцы могли безопасно и быстро передвигаться через линию столкновения, но отдельные «дельцы» Запорожской ОВЦА, городского совета, а также правоохранительных органов организовали преступную схему получения неправомерной выгоды за «скорое» и положительное рассмотрение таких заявок.

Для этого они создавали искусственные препятствия либо затягивали время, либо сознательно допускали ошибки при оформлении документов. В результате время рассмотрения заявок на выезд необоснованно затягивалось и составляло от 4 до 5 недель, или вообще – лицу отказывали в пересечении линии столкновения, поскольку в документах были указаны неточные данные.

Чтобы ускорить процедуру, желающим предлагалось заплатить. Была разработана целая система поборов граждан, в зависимости от средства передвижения и скорости рассмотрения вопроса. В частности, с одного автомобиля неправомерная выгода могла составлять до 800 долларов США. Деньги получали специально привлеченные посредники.

Следователи ДБР задержали одного из посредников «с поличным» в момент передачи средств в сумме 1 400 долларов США за «положительное» рассмотрение заявления лица. Задержанный обещал решить вопрос с оформлением необходимых для выезда на временно оккупированную территорию Украины документов на протяжении всего двух дней за «символическую» плату.

Напомним

Правоохранители сообщили о подозрении заместителю директора Департамента КГГА и руководителю госпредприятия за организацию коррупционной схемы и вымогательству от руководителя одного из предприятий 270 тысяч долларов за разрешение на пассажирские перевозки.

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