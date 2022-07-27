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Київським чиновникам повідомили про підозру за вимагання ​​270 тис. дол. за дозвіл на перевезення

Київським чиновникам повідомили про підозру за вимагання ​​270 тис. дол. за дозвіл на перевезення

Київ • УНН

 • 161052 перегляди

КИЇВ. 27 липня. УНН. Правоохоронці повідомили про підозру заступнику директора Департаменту КМДА та керівнику держпідприємства за організацію корупційної схеми та вимагання від керівника одного з підприємств 270 тисяч доларів за дозвіл на пасажирські перевезення. Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає УНН.

Цитата

"Викрито та повідомлено про підозру заступнику директора одного з Департаментів КМДА та директору державного підприємства, яке відноситься до сфери управління Київської ОДА за обставинами вимагання та одержання 270 тис. дол. США (ч. 4 ст. 190 КК України)", - повідомили у прокуратурі.

"Посадовці з липня 2021 року вимагали від керівника підприємства, яке надає послуги з пасажирських перевезень маршрутними таксі, кошти за сприяння та нестворення перешкод в його роботі. У разі відмови заступник директора департаменту погрожував, нібито, створити проблеми в роботі перевізника, а також інших, пов’язаних з ним підприємств. Директор державного підприємства виступав посередником у домовленостях та передачі коштів. У січні та лютому 2022 року правоохоронці задокументували одержання підозрюваними двох траншів неправомірної вигоди на загальну суму 51 200 доларів", - ідеться в повідомленні.

Деталі

З початком повномасштабного вторгнення рф в Україну, як зазначається, чоловіки призупинили протиправні дії щодо перевізників, однак вже в липні поновили свої вимоги. Вони вимагали 220 тис. доларів за грудень-червень 2022 року та за продовження договорів на перевезення пасажирів до кінця року. При цьому договори вже були підписані на момент отримання ними коштів.

У прокуратурі зазначають, що чоловіків затримано одразу після одержання ними обумовленої суми. Під час невідкладних обшуків, зокрема, за місцем проживання затриманих та у службових приміщеннях КМДА, вилучено грошові кошти, документи та зброю, походження якої наразі встановлюється.

Операцію з викриття провели прокурори спільно зі слідчими та працівниками оперативного підрозділу територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві.

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