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Киевским чиновникам сообщили о подозрении за вымогательство 270 тыс. долл. за разрешение на перевозки

Киевским чиновникам сообщили о подозрении за вымогательство 270 тыс. долл. за разрешение на перевозки

Киев • УНН

 • 161046 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. Правоохранители сообщили о подозрении заместителю директора Департамента КГГА и руководителю госпредприятия за организацию коррупционной схемы и вымогательство от руководителя одного из предприятий 270 тысяч долларов за разрешение на пассажирские перевозки. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает УНН.

Цитата

"Уличены и сообщено о подозрении заместителю директора одного из Департаментов КГГА и директору государственного предприятия, которое относится к сфере управления Киевской ОГА по обстоятельствам вымогательства и получения 270 тыс. долл. США (ч. 4 ст. 190 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

"Чиновники с июля 2021-го требовали от руководителя предприятия, которое предоставляет услуги по пассажирским перевозкам маршрутными такси, средства за содействие и несоздание препятствий в его работе. В случае отказа заместитель директора департамента угрожал, якобы, создать проблемы в работе перевозчика, а также других, связанных с ним предприятий. Директор государственного предприятия выступал посредником в договоренностях и передаче средств. В январе и феврале 2022 года правоохранители задокументировали получение подозреваемыми двух траншей неправомерной выгоды на общую сумму 51 200 долларов", - говорится в сообщении.

Детали 

С началом полномасштабного вторжения россии в Украину, как указано, мужчины приостановили противоправные действия в отношении перевозчиков, однако уже в июле возобновили свои требования. Они требовали 220 тыс. долларов за декабрь-июнь 2022 года и за продление договоров на перевозку пассажиров до конца года. При этом договоры уже были подписаны к моменту получения ими средств.

В прокуратуре отмечают, что мужчины задержаны сразу после получения ими оговоренной суммы. Во время неотложных обысков, в частности, по месту жительства задержанных и в служебных помещениях КГГА, изъяты денежные средства, документы и оружие, происхождение которого устанавливается.

Операцию по разоблачению провели прокуроры совместно со следователями и работниками оперативного подразделения территориального управления ГБР, расположенного в Киеве.

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