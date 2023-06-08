Полковник ГСЧС погорел на торговле ведомственным топливом: из-за масштабов держал "мини-АЗС" под собственным имением
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июня. УНН. Сотрудники ГБР разоблачили и сообщили о подозрении запорожскому полковнику ГСЧС, который торговал ведомственным топливом и наживался на войне, сообщает Государственное бюро расследований, передает УНН.
Детали
Государственное бюро расследований разоблачило и объявило о подозрении полковнику Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Запорожской области, который занимался торговлей ведомственным топливом и обогащался на войне. Убытки для государства оцениваются более чем на 2,3 миллиона гривен.
Топливо, выделенное ГСЧС для ликвидации последствий ракетных обстрелов, разминирования и эвакуации жителей с прифронтовых территорий, попадало в руки злоумышленников и продавалось, или им заправлялись частные грузовики, отметили в ГБР.
К хищению топлива, как указано, были привлечены действующие работники ГСЧС, которые не появлялись на службе в течение месяцев, но получали заработную плату. Одна из подозреваемых лиц даже выполняла обязанности заправщика "черного топлива" и постоянно находилась на территории имения полковника.
"Хищения топлива были настолько масштабными, что чиновнику пришлось обустроить мини-АЗС прямо на территории собственного имения", - отметили в ГБР.
Во время проведения следственных действий были обнаружены талоны на топливо, принадлежащее ГСЧС, похищенное дизельное топливо, оборудование для хранения и продажи топлива, а также деньги в разных валютах на сумму более 8 миллионов гривен.
Полковник, как указано, владеет роскошными автомобилями и величественным имением на берегу Днепра, и это еще далеко не полный перечень найденного во время обысков у начальника аварийно-спасательного отряда Запорожского ГСЧС.
Также проводится проверка информации о незаконном захвате земельного участка в центре Запорожья, где возведено имение главного подозреваемого. По данным следствия, эта земля ранее находилась в пользовании бывшей метрологической станции ГСЧС и "чудесным" образом попала в собственность подозреваемого.
ГБР сообщило о подозрении по ч.ч. 4,5 ст. 191 УК Украины всем шести фигурантам. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.
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