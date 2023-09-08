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У погорілого на торгівлі пальним полковника ДСНС арештували елітний будинок і авто

У погорілого на торгівлі пальним полковника ДСНС арештували елітний будинок і авто

Київ • УНН

 • 360429 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Суд арештував майно та 5,5 млн грн запорізького полковника ДСНС, який підозрюється у тому, що торгував відомчим пальним наживався на війні, повідомили у ДБР, пише УНН.

Цитата

"За клопотанням ДБР суд арештував земельну ділянку площею 1,9 га, елітний будинок у прибереженій зоні Запоріжжя площею 176 кв. м, автомобіль Toyota Land Cruiser, вантажний автомобіль ЗАЗ та його банківські рахунки. Також вилучено автомобілі Mercedes-Benz Actros та DAF CF. Окрім цього, рішенням суду арештовані грошові кошти фігуранта - понад 5,5 млн грн (у гривневому еквіваленті)", - зазначили у ДБР.

Деталі

Також арештовано та передано в управління АРМА 1 млн грн підлеглого та найближчого спільника полковника ДСНС, який допомагав йому красти пальне, вказали у ДБР.

Суть справи

У червні працівники ДБР повідомили про підозру полковнику-начальнику аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС у Запорізькій області та групі його спільників.

Як повідомили у ДБР, фігуранти продавали пальне, яке виділялося ДСНС для ліквідації наслідків ракетних обстрілів, проведення розмінування, а також евакуації людей. Розкрадання пального були настільки масштабними, що посадовець облаштував міні-АЗС прямо на території власного маєтку, вказали у ДБР. Сума збитків - понад 2,3 млн грн. Окрім того, як вказано, водіями для перевезення пального залучались чинні співробітники ДСНС.

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