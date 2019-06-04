В Северной Корее официально подтвердили АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. В Северной Корее зафиксирован первый случай африканской чумы свиней (АЧС), передает УНН со ссылкой на feedstuffs.com.
Вспышка была зафиксирована на одной из кооперативных ферм провинции Чагандо (граничит с Китаем).
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"В хозяйстве удерживали 99 свиней, 77 из которых — инфицированы", - говорится в сообщении.
Напомним, АЧС угрожает французским производителям мясных деликатесов.
Кроме того, Германия тоже готовится к возможному проникновению вируса АЧС.
В Украине же справиться с вирусом АЧС не могут уже 6 лет подряд. В прошлом году в нашей стране было зафиксировано 145 случаев АЧС, а в этом году — уже более 20.
По мнению депутата Сергея Тригубенко, контроллеры в лице Госпродпотребслужбы неэффективно и непрофессионально противостоят вирусу, и поэтому украинские фермеры продолжают нести миллионные убытки.