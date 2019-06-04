У Північній Кореї офіційно підтвердили АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. У Північній Кореї зафіксований перший випадок африканської чуми свиней (АЧС), передає УНН з посиланням на feedstuffs.com.
Спалах був зафіксований на одній з кооперативних ферм провінції Чагандо (межує з Китаєм).
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"У господарстві утримували 99 свиней, 77 з яких - інфіковані", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, АЧС загрожує французьким виробникам м'ясних делікатесів.
Крім того, Німеччина теж готується до можливого проникнення вірусу АЧС.
В Україні ж впоратися з вірусом АЧС не можуть вже 6 років поспіль. У минулому році в нашій країні було зафіксовано 145 випадків АЧС, а в цьому році - вже понад 20.
На думку депутата Сергія Тригубенка, контролери в особі Держпродспоживслужби неефективно і непрофесійно протистоять вірусу, і тому українські фермери продовжують нести мільйонні збитки.