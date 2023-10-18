В парламенте Грузии провалили голосование за импичмент президента Саломе Зурабишвили

Детали

Голосование по вопросу отстранения от должности в порядке импичмента проводилось тайным голосованием. Зурабишвили также присутствовала во время голосования.

В соответствии с регламентом парламента, если импичмент не поддержан соответствующим количеством членов парламента - 100 депутатов, вопрос считается снятым и не допускается предъявление должностному лицу такого же обвинения.

Напомним

Сегодня, 18 октября, в парламенте Грузии началось заседание, на котором рассматривался вопрос импичмента президента страны Саломе Зурабишвили.

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