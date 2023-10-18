В парламенте Грузии провалили голосование за импичмент президента Саломе Зурабишвили
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Импичмент президента Грузии Саломе Зурабишвили провалился в парламенте. "За" проголосовали 86 депутатов, а "против" выступил 1 депутат. По результатам голосования - Зурабишвили остается на посту главы Грузии, передает УНН со ссылкой на interpressnews.
Детали
Голосование по вопросу отстранения от должности в порядке импичмента проводилось тайным голосованием. Зурабишвили также присутствовала во время голосования.
В соответствии с регламентом парламента, если импичмент не поддержан соответствующим количеством членов парламента - 100 депутатов, вопрос считается снятым и не допускается предъявление должностному лицу такого же обвинения.
Напомним
Сегодня, 18 октября, в парламенте Грузии началось заседание, на котором рассматривался вопрос импичмента президента страны Саломе Зурабишвили.
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