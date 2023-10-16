Конституційний суд Грузії визнав порушення президентом і дав хід процедурі імпічменту
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Конституційний суд Грузії у межах процедури імпічменту підтвердив порушення основного закону країни президентом Саломе Зурабішвілі, повідомляє "Новости-Грузия", пише УНН.
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Суд заявив, що президент Грузії 31 серпня, 1 вересня та 6 вересня 2023 року під час робочих візитів за кордон здійснила представницькі функції у сфері міжнародних відносин без згоди уряду Грузії, чим порушила 52 статтю Конституції Грузії, зазначає видання.
Троє суддів Конституційного суду країни із дев'яти, як вказано, зафіксували особливу думку. У результаті рішення було ухвалено шістьма голосами.
Висновок чинний з моменту оприлюднення на сайті Конституційного суду.
"Далі процедура імпічменту повертається до парламенту. Імпічмент відбудеться, якщо за нього проголосують 100 депутатів, але у парламентської більшості не вистачає голосів. Голосування має відбутися протягом двох тижнів", - вказується у публікації.
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