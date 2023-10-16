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Конституционный суд Грузии признал нарушения президентом и дал ход процедуре импичмента

Киев • УНН

 • 340848 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Конституционный суд Грузии в рамках процедуры импичмента подтвердил нарушение основного закона страны президентом Саломе Зурабишвили, сообщает "Новости-Грузия", пишет УНН.

Конституционный суд Грузии признал нарушения президентом и дал ход процедуре импичмента

Детали

Суд заявил, что президент Грузии 31 августа, 1 сентября и 6 сентября 2023 года во время рабочих визитов за границу осуществила представительские функции в сфере международных отношений без согласия правительства Грузии, чем нарушила 52 статью Конституции Грузии, отмечает издание.

Трое судей Конституционного суда страны из девяти, как указано, зафиксировали особое мнение. В результате решение было принято шестью голосами.

Заключение действует с момента обнародования на сайте Конституционного суда.

"Далее процедура импичмента возвращается в парламент. Импичмент состоится, если за него проголосуют 100 депутатов, но у парламентского большинства не хватает голосов. Голосование должно состояться в течение двух недель", - указывается в публикации.

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