У парламенті Грузії провалили голосування за імпічмент президентки Саломе Зурабішвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Імпічмент президентки Грузії Саломе Зурабішвілі провалився в парламенті. "За" проголосували 86 депутатів, а "проти" виступив 1 депутат. За результатами голосування - Зурабішвілі залишається на посаді глави Грузії, передає УНН із посиланням на interpressnews.
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Голосування з питання усунення з посади в порядку імпічменту проводилося таємним голосуванням. Зурабішвілі також була присутня під час голосування.
Відповідно до регламенту парламенту, якщо імпічмент не підтримано відповідною кількістю членів парламенту - 100 депутатів, питання вважається знятим і не допускається пред'явлення посадовцю такого ж обвинувачення.
Нагадаємо
Сьогодні, 18 жовтня, у парламенті Грузії розпочалося засідання, на якому розглядалося питання імпічменту президента країни Саломе Зурабішвілі.
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