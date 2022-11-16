В парламенте Чехии признали нынешний российский режим террористическим
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Палата депутатов (нижняя палата парламента) Чешской Республики в принятой во вторник резолюции назвала нынешний российский режим террористическим, пишет УНН со ссылкой на ČT24.
За проект постановления проголосовали 129 из 156 присутствующих депутатов, против были все четырнадцать депутатов от оппозиционной партии SPD.
Детали
Палата депутатов Чехии "признает действующий российский режим террористическим в соответствии с резолюцией Парламентской ассамблеи Совета Европы", говорится в одном из пунктов резолюции. По мнению нижней палаты парламента Чехии, нападения на гражданское население и энергетическую инфраструктуру являются явной попыткой достижения политических целей путем устрашения людей и отвечают террористическим методам.
Она также не признает результаты так называемых референдумов по аннексии россией оккупированных территорий четырех областей на востоке Украины.
"Прямые или косвенные угрозы применения ядерного оружия, а также ложные и необоснованные обвинения Украины в планировании применения оружия массового уничтожения являются опасной эскалацией напряженности и угрозой общеевропейской безопасности", - говорится в постановлении парламента.
Кроме того, нижняя палата парламента Чехии поддержала усилия министра иностранных дел страны Яна Липавского по созданию специального трибунала для судебного преследования за преступление агрессии, а также расследование под руководством Международного уголовного суда, которое привело бы к судебному преследованию за военные преступления и преступления против человечество.
Ранее
Комитет по иностранным делам парламента Чехии принял резолюцию о признании российского режима террористическим.